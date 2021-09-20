Apple выпустила iOS 15

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– одно из немногих приложений, которое получило масштабное обновление. Добавлен режим портрета, который качественно размывает фон. Так, в центре внимания оказывается собеседник, можно легко скрыть ненужные детали из кадра. Добавили также поддержку пространственного аудио и возможность заглушать посторонние звуки, чтобы ваш голос звучал чисто и красиво. Это похоже на эффект шумоподавления в наушниках. Теперь прямо во время звонка можно делиться треками, фильмами, изображением рабочего стола. Но эта опция (SharePlay) будет запущена немного позже. И самое главное, что FaceTime больше не ограничен устройствами Apple. Можно создать ссылку на звонок и отправить ее владельцу, к примеру, смартфона Android.Режимтоже сильно прокачали, теперь это "Фокусирование". Можно не только заглушить нежелательные вызовы, но и индивидуально настроить уведомления и даже использование приложений по разным сценариям. Например, на работе можно разрешить только определенный софт и контакты, а после нее – социальные сети и мессенджеры. Если настроить смарт-активацию, iPhone будет сам подстраиваться под рабочее время пользователя, а также под время, когда пора спать. Если фокусирование настроено на одном устройстве Apple, оно автоматически перенесется и на другие ваши девайсы.В Apple продолжают развивать возможности искусственного интеллекта. Появилась новая функция –которая умеет моментально распознавать текст на фото с помощью камеры. Но, к сожалению, с русским языком эта новинка не дружит."Поумнел" также. Теперь без проблем можно найти фото по местоположению, людям, пейзажам. Можно отыскать и текст, который изображен на определенном снимке.В приложениипоявилась возможность просматривать и редактировать данные снимка. К воспоминаниям можно будет добавлять треки из Apple Music. Так, пользователь сможет сделать уникальный клип со своими воспоминаниями.Браузерполучил крупное обновление в плане внешнего вида и работы со вкладками. Пользователь может сам решить, где разместить поле ввода запроса. Переключаться между вкладками можно горизонтально. Появилась возможность создать отдельную группу вкладок – например, для работы, чтения или развлечений.Редизайну подвергласьона получила новую графику и динамические варианты оформления.имеют теперь поддержку тегов, которые позволяют объединять разные записи. Новый режим активности отслеживает последние изменения, которые сделали другие пользователи. В "Напоминаниях" можно создавать смарт-списки для сортировки задач по времени, геолокации, приоритету и дате.вернули старый барабан для ввода времени будильника.получил возможности вести беседу на разных языках в режиме реального времени. Смартфон будет сам переводить реплики.появилась новая вкладка общего доступа, которая позволяет делиться данными о здоровье с членами семьи или врачами. А новинка "Тренды" поможет привлечь внимание к каким-либо отклонениям. Появилась и новая оценка – устойчивость при ходьбе.обзавелась новой функцией – защитой конфиденциальности.С выходом iOS 15 приложениепозволит искать iPhone даже если он разряжен. Об этом уведомит смартфон, если вы соберетесь его выключить.Добавлены новые виджеты, такие как "Локатор", "Контакты", "Почта" и другие.Переработали иулучшились диалоги, отметки и работа с файлами.Обновление получила и система уведомлений, в том числе голосовых Siri.В этом году также появится функция, которая позволит использовать клавиатуру с мышкой одновременно на Mac и iPad. Для этого нужно просто поставить устройства рядом – и они сами синхронизируются.Еще одной заявленной, но не реализованной функцией станетЦифровой наследник позволит выбрать доверенное лицо, которое получит доступ к Apple ID и данным в случае смерти основного владельца.Фото: скриншоты