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Apple в скором времени может выпустить планшет с огромным экраном

В компании идет работа над iPad с экранами в диапазоне от 14 до 16 дюймов, сообщает Bloomberg.

Снимок носит иллюстративный характер

Таким образом, в компании поддерживается тренд на перевод пользователей с ноутбуков на планшеты. Как отмечает Lenta.ru, высказавший мысль об увеличении экранов iPad журналист Bloomberg Марк Гурман прогнозирует появление множества приложений для Mac на iPad и возможности более гибко работать с окнами.

Фото: pixabay.com
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