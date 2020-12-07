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Apple улучшила старые iPhone

При установке обновления iOS 14.2 качество видеозвонков FaceTime становится лучше, сообщает Lenta.ru.

Фото: pixabay.com

В ноябре Apple обновила страницы некоторых смартфонов на своем официальном сайте. В описании новых и некоторых старых устройств сказано, что они поддерживают передачу видео FaceTime в разрешении 1080 пикселей. Для iPhone 12 это возможно при использовании Wi-Fi и 5G, для остальных устройств - только Wi-Fi.

Новинка доступна на всех смартфонах Apple, начиная с iPhone 8. 

Судя по всему, изменения в качестве передачи видео ощутимы. Обновленное приложение для видеосвязи FaceTime доступно только на iPhone, на iPad сохранилось прежнее разрешение.

Ранее Apple (с помощью одного из обновлений) добавила новые функции в часы российских пользователей — ЭКГ и уведомления о нерегулярном сердечном ритме. Чтобы воспользоваться функциями, нужно обновить Apple Watch до версии watchOS 7.1 и установить на iPhone обновление iOS 14.2. 
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