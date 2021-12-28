Apple уберет из iPhone SIM-карту

По неподтвержденным данным, разработчики вели переговоры с операторами мобильной связи в США. Отмечается, что теперь следует готовиться к выходу iPhone, оснащенных только виртуальной симкой (eSIM).Предполагается, что такие смартфоны появятся уже в сентябре 2022 года. Речь идет о будущем iPhone 14.Возможно, Apple выпустит бессимочный iPhone только для американского рынка, как это было с поддержкой стандарта 5G mmWave, который остается эксклюзивом для США.