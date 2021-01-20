Apple создает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу

Фото:

pixabay.com

Новая система будет отличаться от используемой уже несколько лет Face ID – она, кстати, подверглась критике из-за пандемии. Пользователи стали жаловаться, что, когда на лице есть защитная маска, смартфон отказывается его распознавать. В новой технологии такой проблемы быть не должно.Патент основан на так называемой тепловой карте лица, которая уникальна для каждого человека – схитрить шансов не будет. Смартфон в процессе сканирования составит сетку с различными поверхностями лица пользователя, для каждого участка будет создана тепловая сигнатура.Но пока неясно, как будет работать новый Face ID в сложных условиях, например при повышенной температуре тела или при сильном морозе. Но пока говорить о реализации новинки в Iphone и Apple рано.