Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Apple создает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу

Apple создает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу

Компания разрабатывает новую систему идентификации владельца смартфона по лицу, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Новая система будет отличаться от используемой уже несколько лет Face ID – она, кстати, подверглась критике из-за пандемии. Пользователи стали жаловаться, что, когда на лице есть защитная маска, смартфон отказывается его распознавать. В новой технологии такой проблемы быть не должно. 

Патент основан на так называемой тепловой карте лица, которая уникальна для каждого человека – схитрить шансов не будет. Смартфон в процессе сканирования составит сетку с различными поверхностями лица пользователя, для каждого участка будет создана тепловая сигнатура.

Но пока неясно, как будет работать новый Face ID в сложных условиях, например при повышенной температуре тела или при сильном морозе. Но пока говорить о реализации новинки в Iphone и Apple рано. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Посол Юрий Сенько обсудил с руководством CITIC Сonstruction текущие проекты и дальнейшее сотрудничество
СМИ: в здании в центре Мадрида произошел взрыв
Фотофакт: участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции устроили крещенские купания в антарктическом озере Нижнее
Семья как основа единства. Белорусский союз женщин дал старт тематическим мероприятиям в Год народного единства
Санду обвиняют в нарушении конституции. Почему и какие последствия это несет?
«Скоро увидимся». Трамп пообещал вернуться в Белый дом
Посол Андрей Попков: Беларусь заинтересована в изучении корейского опыта по развитию цифровой инфраструктуры
Установлены сбытчики "липового" сливочного масла отечественных брендов
В Брагинском районе Opel наехал на двух человек – они в больнице
Семашко представил концепцию председательства Беларуси в СНГ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Три дебила и тутбай
Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан вручил медали в честь православных святых медикам областного центра
Под какими зодиакальными созвездиями рождаются творческие личности
В Гродненском районе устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин
В России запретили популярное аниме
Документы о предоставлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ вступили в силу
В Нидерландах планируют ввести комендантский час
Ежедневно в столице выезжает на линию до 550 машин медицинской и скорой медицинской помощи КУП «Минсксанавтотранс»
Медики перечислили напитки, которые помогут снизить артериальное давление
Заведующая Нарочанской амбулаторией Вилейского района – о медицинском аспекте в программе социально-экономического развития страны
Захарова назвала политизированным решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею
мнение
Светлана КОСАЧ
Молдова: «золотая клетка» конституции
В Минске водитель выехал на перекресток на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП
В Беловежской пуще наяву наблюдают сюжет сказки «Двенадцать месяцев»
Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платеж до 15 декабря
Умерла кинорежиссер Ренита Григорьева
Стало известно, кто будет представлять Беларусь на инаугурации Байдена в США
Беларусь ограничивает ввоз птицы из Краснодарского края из-за птичьего гриппа
"Белоруснефть" в 2021 году построит три АЗС и 13 реконструирует
Ида Галич подтвердила расставание с мужем
Специалист объяснил, почему опасен разбитый ртутный градусник
Пятеро бандитов ликвидированы в ходе спецоперации в Чечне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Прости, тут… бай-бай
Витебская ветакадемия взяла под опеку зубра из городского зоопарка
МИД: Беларусь с тревогой и озабоченностью наблюдает за продолжающейся эрозией системы международных соглашений в области разоружения
«Оставайтесь патриотами»: Мелания Трамп выступила с прощальной речью в статусе первой леди
Повышение налогов может привести к росту цен на ряд товаров
Назван эффективный метод борьбы с храпом
Белорусы смогут бесплатно отправить письмо или открытку в любую точку страны 23 января
Apple создает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу
Украина: правосудие под залог и упавший рейтинг «Слуги народа»
Тревел-блогерша потерялась в горах и замерзла насмерть
Беларусь и Вьетнам обсудили двустороннее военное сотрудничество
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Порох – сухим
Завтра потепление: в МЧС напомнили об опасности
Команда Байдена подтвердила, что он подпишет указ об отмене выхода США из ВОЗ
В Беларуси ежегодно экономят около 1 миллиона тонн условного топлива за счет энергосбережения и возобновляемых источников энергии
Авторы
СКАНИРУЙТЕ