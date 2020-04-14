Apple собирается обновить четыре модели iPhone

Компания Apple осенью этого года планирует презентовать четыре обновленные модели iPhone c технологией связи стандарта 5G, сообщает агентство "Блумберг".





Речь идет о двух топовых моделях iPhone 11 Pro и 11 Pro Max и двух более бюджетных моделях, которые придут на смену iPhone 11.

Источники «Блумберг» утверждают, что новинки по своему дизайну будут напоминать пятый айфон. По крайней мере две модели будут иметь плоские края из нержавеющей стали вместо нынешнего изогнутого дизайна, экран также будет плоским, без сглаженных краев.

Модели iPhone Pro будут иметь три камеры на задней панели, в то время как в младших смартфонах будет по-прежнему две камеры. В топовые модели Apple добавит систему 3-D LIDAR, дебютировавшую на iPad Pro, это позволит получать в приложениях эффект дополненной реальности. Самый старший iPhone будет иметь экран больше 6,5 дюйма. Источники утверждают также, что на всех телефонах планируется значительное обновление процессора.

Apple также готовит уменьшенную и более дешевую версию своего динамика HomePod и Apple Tags — это устройство позволит пользователям отслеживать различные объекты: ключи, кошельки и так далее.

Новый динамик Apple HomePod будет примерно в два раза меньше прежнего, сохраняя схожий дизайн.





Он должен обзавестись дополнительными музыкальными сервисами. Более доступный гаджет должен помочь Apple конкурировать с дешевыми колонками от Amazon и Google.

Что касается трекера Apple Tags, он будет комплектоваться брелоками, которые крепятся к предметам, которые вы хотите отслеживать.

Фото: bloomberg





