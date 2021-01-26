В Apple признали, что iPhone 12 может нанести вред людям с проблемами сердца. Данное заявление размещено в справочном разделе на сайте компании, передает Lenta.ru.
Представители Apple добавили, что смартфон обладает некоторым числом магнитов, которое больше, чем в предыдущих моделях. При тесном контакте данные магниты могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами. Из-за этого держать смартфон следует на безопасном расстоянии – более 15 сантиметров или 30 сантиметров при беспроводной зарядке.
Кроме того, представители компании посоветовали обратиться к медику, специалисту в области здравоохранения или производителю медицинского оборудования перед покупкой iPhone 12.
– Если вы подозреваете, что iPhone или какие-либо аксессуары MagSafe мешают работе вашего медицинского устройства, прекратите использовать iPhone или аксессуары MagSafe, – говорится в сообщении.
Фото: apple.com
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Apple признала, что iPhone 12 опасен для здоровья
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