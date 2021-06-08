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Apple представила iOS 15

В ходе презентации Apple WWDC 2021 показали новые версии яблочных операционных систем – iOS 15, macOS Monterey, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 и некоторые другие особенности, касающиеся продукции Apple. Специалист YouTube-канала CopyPasta рассказал, какие новинки ждут пользователей в новой ОС.

Фото: ixbt.com

Все нововведения направлены на то, чтобы оставаться на связи и сделать процесс общения еще более комфортным. 

Face Time сделали более естественным и натуральным: во время звонка теперь будет казаться, что вы находитесь в одной комнате с собеседником. В компании поработали над тем, чтобы убрать всевозможные шумы из видео. Будет доступен режим сетки, чтобы видеть всех участников разговора. В FaceTime добавили портретный режим. Пользователи смогут создавать ссылку, чтобы люди могли присоединиться к беседе не только на платформе IOS, но и на Androind и в Windows-браузере. Появился и новый набор инструментов SharePlay: он позволяет всем участникам видеозвонка вместе слушать музыку, смотреть фильмы, а также делиться своим экраном. Таким образом, Apple делает все, чтобы люди чувствовали, что они рядом, находясь далеко. 



Далее речь шла о приложении Messages. Там появились группы, в которых можно делиться контентом. Уведомления, кстати, теперь будут группироваться в папки по приоритету важности. Уведомления можно будет настроить под себя: допустим, если вы дома, устройство будет отправлять уведомления только от друзей. Такие параметры синхронизируются со всеми вашими яблочными устройствами. 


Далее речь пошла о функции Life text. То есть вы фотографируйте доску с текстом и появляется индикатор, позволяющий копировать и извлекать оттуда текст. Опцию можно применять и с фотографиями, и со скриншотами. Этого удалось добиться благодаря искусственному интеллекту. 


Далее уделили внимание приложению "Фото". Искусственный интеллект теперь еще и подбирает музыку под фото и делает крутые подборки. 


В приложение Wallet можно будет добавить ключи от дома или корпоративный бейдж. Для жителей США будет возможность добавить и водительское удостоверение. 


Мощное обновление затронуло и приложение "Погода". Там теперь новая графика, тысячи варианты фонов подстраиваются под погодные условия. 


В приложении "Карты" добавился ночной режим и более приятная навигация. 

В iOS 15 будут и новые функции для наушников AirPods. Людям с нарушением слуха умные наушники помогут лучше слышать, отсекая лишний шум. Siri будет сама читать важные уведомления. А еще утерянные AirPods можно будет искать в приложении "Локатор" с других устройств. 

Фото: скриншоты из видео
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