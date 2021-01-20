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Apple показала, на что способна камера Iphone 12

На своем официальном сайте компания поделилась снимками, сделанными на смартфоны самой новой линейки своего бренда. Фотографировали на все модели, начиная с mini и заканчивая Pro Max. И теперь возникает вопрос: неужели кому-то все еще нужен фотоаппарат?


Напомним, у Iphone 12 и его младшего «коллеги» mini  по два 12-мегатипиксельных фотосенсора. Модели Pro получили 12-мегапиксельный телефотосенсор и опцию LiDAR – быстрый автоматический фокус даже там, где совсем мало света. 



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