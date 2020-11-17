Apple подтвердила вред новых iPhone 12

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Подтверждающий это документ опубликован на сайте Apple в разделе техподдержки.Разработчики предупредили: обладатели аппаратов серии iPhone 12 и аксессуаров для слабослышащих могут заметить некоторые аудиодефекты. Сопряженная с устройством гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например треск или резкий и громкий шум. Предполагается, что с выходом нового обновления эта проблема будет решена.Помимо этого, обладатели новых яблочных гаджетов не в восторге от формы корпуса. Они говорят, что телефон буквально впивается в руку острыми гранями. Кто-то сообщал о следах на ладонях и даже царапинах.Apple 13 октября презентовала четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 Mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они работают с мобильными сетями пятого поколения.