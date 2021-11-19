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Apple планирует создать полностью беспилотный электромобиль к 2025 году

Компания Apple планирует ускорить работу над разработкой полностью беспилотного электрокара и завершить ее к 2025 году, передает ТАСС.


Как сообщает агентство Bloomberg, специалисты компании приступили к работе над проектом в 2014 году, а ранее в этом году заявляли о возможности его завершения в ближайшие 5–7 лет. Поскольку инженерам компании нужно решать большое количество сложных задач, сроки выпуска могут измениться.

В электромобиле не будет привычного руля и педалей. Однако самая главная проблема, с которой сталкиваются разработчики, – это безопасность такого транспортного средства. Для этого создается сложная система вспомогательных механизмов обеспечения безопасности движения.

В Bloomberg добавили, что представитель Apple отказался комментировать эту информацию.
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Фото: РЕЙТЕР
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