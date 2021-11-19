Apple планирует создать полностью беспилотный электромобиль к 2025 году

Как сообщает агентство Bloomberg, специалисты компании приступили к работе над проектом в 2014 году, а ранее в этом году заявляли о возможности его завершения в ближайшие 5–7 лет. Поскольку инженерам компании нужно решать большое количество сложных задач, сроки выпуска могут измениться.В электромобиле не будет привычного руля и педалей. Однако самая главная проблема, с которой сталкиваются разработчики, – это безопасность такого транспортного средства. Для этого создается сложная система вспомогательных механизмов обеспечения безопасности движения.В Bloomberg добавили, что представитель Apple отказался комментировать эту информацию.