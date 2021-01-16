Впервые с 2012-го компания Apple может обновить дизайн настольных компьютеров iMac. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Фото носит иллюстративный характер
Согласно информации анонимного источника, в конце 2021 года Apple планирует выпустить две версии iMac под кодовым названием J456 и J457, заменив существующие 21,5-дюймовые и 27-дюймовые модели. У новых моделей планируется уменьшить толстые черные рамки вокруг экрана и приблизить их дизайн к дизайну монитора Apple Pro Display XDR. Кроме того, у новых iMac будет плоская задняя часть – в отличие от изогнутой задней части нынешних моделей.
Также сообщается о смене микросхем Intel процессоров Apple Silicon, которые фирма изготовила самостоятельно.
Источник также рассказал о разработке нескольких новых ноутбуков Mac Pro.
Официальный представитель компании Apple пока не давал никаких комментариев.
Фото: pixabay.com
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Apple планирует обновить дизайн iMac
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