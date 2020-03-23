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  2. Apple отменила запрет на продажу больше двух iPhone в одни руки

Apple отменила запрет на продажу больше двух iPhone в одни руки

При этом ограничения продолжают действовать для некоторых моделей iPad и Macbook, сообщает Reuters.

Пару дней назад Apple решила ограничить продажу смартфонов по всему миру, запретив продавать больше двух iPhone в одни руки. Однако не успели новые ограничения вступить в силу, как компания их отменила.

Теперь в рамках одного заказа можно вновь оформить покупку десяти (и больше) смартфонов без каких-либо ограничений. В то же время ограничения на одновременную покупку по-прежнему действуют для некоторых моделей iPad и Macbook.

В Apple отказались комментировать это весьма странное решение, так что остается только гадать, зачем было нужно вводить это ограничение на столь короткое время.

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