Apple отменила запрет на продажу больше двух iPhone в одни руки

При этом ограничения продолжают действовать для некоторых моделей iPad и Macbook, сообщает Reuters.

Пару дней назад Apple решила ограничить продажу смартфонов по всему миру, запретив продавать больше двух iPhone в одни руки. Однако не успели новые ограничения вступить в силу, как компания их отменила.



Теперь в рамках одного заказа можно вновь оформить покупку десяти (и больше) смартфонов без каких-либо ограничений. В то же время ограничения на одновременную покупку по-прежнему действуют для некоторых моделей iPad и Macbook.

В Apple отказались комментировать это весьма странное решение, так что остается только гадать, зачем было нужно вводить это ограничение на столь короткое время.