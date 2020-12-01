Антимонопольный орган Италии выдвинул компании Apple штраф в размере 10 миллионов евро. Об этом сообщает gazeta.ru.
Причина денежного взыскания – Apple вводит покупателей в заблуждение о том, как глубоко и насколько долго iPhone может находиться под водой.
В рекламном ролике американская корпорация утверждает, что некоторая их техника водонепроницаема на глубине до четырех метров и может находиться там до 30 минут. Однако Apple не предупреждает, что реклама снималась в определенных искусственно созданных условиях. К примеру, во время контролируемых лабораторных испытаний с использованием чистой воды. Если пользователь захочет повторить эксперимент дома, то смартфон может вовсе перестать работать после контакта с водой.
Также у антимонопольного органа возникли вопросы по поводу гарантии Apple. Отмечается, что гарантийное обслуживание не распространяется в случае, если телефон все же утонул. Власти посчитали, что это, опять же, не соответствует заявленной водонепроницаемости.
Фото: apple.com
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Apple оштрафовали на 10 млн евро за «водонепроницаемость» iPhone
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