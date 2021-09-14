Apple официально представила смартфон iPhone 13

На сентябрьской презентации Apple показала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, пишет РИА Новости.
Как уточняет агентство, одним из главных нововведений в дизайне "яблочных" смартфонов стал уменьшенный экранный вырез (при сохранении диагонали дисплеев). Это произошло впервые с момента запуска системы FaceID. Кроме того, камеры у iPhone 13 и 13 mini выстроены по диагонали. В остальном смартфоны внешне похожи на 12-е поколение.
В агентстве дополнили, что аппаратной платформой всех новинок назначен новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15. У смартфонов выросла производительность. Также была улучшена работа с задачами, где используется искусственный интеллект.
Фото: Apple