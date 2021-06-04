Apple обновит самый компактный iPad

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Наиболее компактный в линейке iPad mini впервые за шесть лет получит обновленный дизайн. Устройству достанутся более узкие рамки экрана. Диагональ дисплея вырастет с нынешних 7,9 до 9 дюймов. Дизайн корпуса, будет схож с iPhone 12.Вместе с новым iPad mini ведется разработка недорогой версии планшета iPad. Она придет на смену модели iPad 10.2 (2020), которая стала популярный среди учащихся. Обе новинки будут представлены в конце 2021 года.Отмечается, что в 2022 году Apple выпустит первый iPad Pro с поддержкой беспроводной магнитной зарядки MagSafe. Планшет может получить и функцию реверсивной зарядки, которую пока не поддерживают устройства из Купертино.