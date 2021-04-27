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Apple обманула своих пользователей: iPhone плохо защищены от влаги

В адрес компании Apple направили коллективный иск, основанный на неисполнении компанией гарантийных обязательств. Об этом сообщает издание Appleinsider.


Иск был подан в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка в субботу, 24 апреля. Отмечается, что в рекламе компания предоставляет некорректные сведения касаемо степени влагозащиты своих смартфонов и отказывается от выполнения гарантийных обязательств. В жалобе на 13 страниц, подписанной именем «Антуанетты Смит и других истцов», указаны причины для судебного разбирательства.

В частности, в исковом документе говорится, что Apple активно рекламирует свои смартфоны как отлично защищенные от попадания влаги девайсы. При этом в рекламе и пользовательском соглашении юристы корпорации используют мелкий шрифт и очень размыто обозначают случаи, на которые не распространяется гарантия. Например, сервисные центры Apple отказываются ремонтировать девайсы, имевшие контакт с водой, в которой содержится хлорка или соль. 

Также юристы подчеркивают, что специалисты сервисных центров ориентируются на расположенные в iPhone индикаторы влаги, которые окрашиваются в красный цвет при контакте с жидкостями. Однако специалисты считают, что они расположены таким образом, что меняют свой цвет даже при незначительном попадании воды, кофе или сока на корпус устройства. При этом окрашивание индикатора является основанием для отказа от бесплатного ремонта смартфона.

В документе сказано, что конкретно истцу Антуанетте Смит Apple отказала в ремонте iPhone из-за попадания влаги на корпус смартфона. В результате ей пришлось ремонтировать "яблочный" смартфон самостоятельно. Утверждается, что участники иска не стали бы пользоваться техникой Apple, если бы компания не вводила их в заблуждение своей рекламой.

Первым получившим защиту от влаги смартфоном Apple стал iPhone 7, который имел сертификацию IP67, обеспечивающую максимальную водонепроницаемость на глубине до одного метра в течение 30 минут. Выпущенные в 2019 году iPhone 11 Pro и 11 Pro Max имели влагозащиту IP68, позволявшую держать смартфоны на глубине до четырех метров. Согласно описанию устройств серии iPhone 12 телефоны могут находиться на глубине до 6 метров. 

В начале марта на Apple подал в суд житель Мельбурна, iPhone которого загорелся в кармане брюк. Мужчина получил ожоги второй степени и повреждения одежды. Возгорание устройства произошло в 2019 году, однако Apple, как рассказал пользователь, и вовсе отказалась рассматривать его случай. 

Фото: pixabay.com
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