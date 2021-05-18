Сервис Apple Music запускает формат высокого качества звучания. Компанией было анонсировано обновление своего сервиса потокового воспроизведения музыки – в Apple Music теперь можно будет слушать треки без потери качества. Об этом сообщает РИА Новости.
Первыми высокое качество звучания получат несколько тысяч песен из Apple Music, а спустя некоторое время lossless-версии будут у каждого из 75 миллионов треков.
Пользователи смогут самостоятельно выбирать качество звучания в зависимости от скорости соединения. В числе вариантов будет звук в формате Lossless Audio, начиная с качества CD-диска при 16 бит и 44.1 кГц и до максимального качества Hi-Res при 24 бит и 192 кГц. Для высококачественного звука потребуются наушники AirPods и Beats с чипами H1 или W1.
В яблочной компании обещают, что воспроизведение в lossless-качестве не предполагает дополнительных расходов. В России стоимость месячной подписки останется прежней – 169 рублей. Функция станет доступна в июне.
Фото: ixbt.com
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Apple Music меняет формат звучания
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