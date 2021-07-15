Чем ближе выход новых смартфонов AppLe iPhone 13, тем больше новостей о них появляется в сети. По информации портала Bloomberg, в этом году Apple и смартфонам линейки iPhone 13 удастся установить абсолютный рекорд.
Скриншот из видео
Об этом рассказал эксперт YouTube-канала "Copy Pasta".
Сообщается, что гаджеты от Apple тринадцатого поколения установят рекорд – до конца этого года будет продано до 90 миллионов устройств. Это на 20% больше, чем было выпущено смартфонов линейки 12 Pro.
Также вклад в рост продаж яблочных новинок внесет развитие сетей пятого поколения. 5G из года в год будет становиться все более массовым и доступным. Это даст отличную скорость и высокий уровень мобильности. Кроме того, процессор Apple A15 останется шестиядерным, несмотря на то, что многие инсайдеры пророчили увеличение количества ядер до восьми.
Просочилась информация и о модернизации сервиса Apple Pay: возможно, с его помощью можно будет приобретать продукцию компании в рассрочку. Но сперва новинку смогут оценить только пользователи из США, появится ли она в других странах, пока неизвестно.
Что точно можно ожидать в России, так это портативное зарядное устройство Apple MagSafe, которое получит емкость 1400 мА/ч. Предполагается, что гаджет сможет зарядить iPhone 12 только наполовину.
Появились также некоторые подробности о Apple iPhone 14, который компания презентует в 2022 году. Так, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max могут получить перископную камеру. Это позволит делать снимки с пятикратным или даже десятикратным зумом без потери качества изображения. Инсайдеры предполагают, что может быть внедрена и загнутая система линз.
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Apple iPhone 13 установят новый рекорд
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