Apple Iphone 13 будет розовым

–

Уже осенью 2021 года компания представит новинки.Кардинальных изменений в дизайне линейки Apple iPhone 13 в этом году ждать не стоит. Предполагается, что нынешний дизайн останется с пользователями надолго – как минимум до осени 2023-го. Но будут незначительные изменения. Одним из них может стать появление нового – розового – цвета. Издание называет этот цвет Bubble Gum Pink.Фото: скриншоты видео