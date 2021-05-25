Стало известно, что в новую линейку своей продукции компания Apple планирует добавить смартфон в новым цвете – Bubble Gum Pink. Об этом рассказали эксперты на YouTube-канале "CopyPasta".
Уже осенью 2021 года компания представит новинки.
Кардинальных изменений в дизайне линейки Apple iPhone 13 в этом году ждать не стоит. Предполагается, что нынешний дизайн останется с пользователями надолго – как минимум до осени 2023-го. Но будут незначительные изменения. Одним из них может стать появление нового – розового – цвета. Издание называет этот цвет Bubble Gum Pink.
Фото: скриншоты видео
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Apple Iphone 13 будет розовым
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