Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Apple будут судить за AirPods

Apple будут судить за AirPods

Компания Jawbone подала в суд на Apple и Google из-за патентов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. 


Руководство компании Jawbone Innovations LLC направило иск в федеральный суд в Уэйко, штат Техас. Ответчиками будут выступать компании Apple и Google. В иске сказано, что данные корпорации нарушили права Jawbone на ряд патентов и не оплатили лицензионные отчисления.

Уточняется, что патенты связаны с технологией шумоподавления. такая функция есть в беспроводных наушниках от Apple AirPods Pro и AirPods Max. Юристы Jawbone предполагают, что компании незаконно применяли технологии в своих девайсах. 

Фото: Depositphotos
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы