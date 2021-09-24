Apple будут судить за AirPods

Компания Jawbone подала в суд на Apple и Google из-за патентов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Руководство компании Jawbone Innovations LLC направило иск в федеральный суд в Уэйко, штат Техас. Ответчиками будут выступать компании Apple и Google. В иске сказано, что данные корпорации нарушили права Jawbone на ряд патентов и не оплатили лицензионные отчисления.
Уточняется, что патенты связаны с технологией шумоподавления. такая функция есть в беспроводных наушниках от Apple AirPods Pro и AirPods Max. Юристы Jawbone предполагают, что компании незаконно применяли технологии в своих девайсах.
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