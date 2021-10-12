Apple больше не будет выпускать смартфоны с буквой S в названии

Представители компании отметили, что не назвали свои смартфоны iPhone 12s из-за маркетинга и привычек пользователей.Специалисты напомнили, какие незначительные нововведения появились в S-смартфонах. В iPhone 3Gs добавилась возможность записи видео, iPhone 4s – Siri и восьмимегапиксельная камера, iPhone 5s – первый 64-битный процессор и Touch ID, iPhone 6s – камеры с высоким разрешением. Выпущенный в 2018 году iPhone Xs отличался от iPhone X лишь более мощным чипом и увеличенным аккумулятором.