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Apple больше не будет выпускать смартфоны с буквой S в названии

Компания Apple заявила о том, что больше не будет выпускать новые модели смартфонов с буквой S в названии. Об этом информирует агентство РИА ФАН. 

Фото: РИА Новости

Представители компании отметили, что не назвали свои смартфоны iPhone 12s из-за маркетинга и привычек пользователей.

Специалисты напомнили, какие незначительные нововведения появились в S-смартфонах. В iPhone 3Gs добавилась возможность записи видео, iPhone 4s – Siri и восьмимегапиксельная камера, iPhone 5s – первый 64-битный процессор и Touch ID, iPhone 6s – камеры с высоким разрешением. Выпущенный в 2018 году iPhone Xs отличался от iPhone X лишь более мощным чипом и увеличенным аккумулятором.
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