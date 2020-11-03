Об этом Анте Йозич, Апостольский Нунций в Республике Беларусь, заявил журналистам во Дворце Независимости, где сегодня проходила церемония вручения верительных грамот. Отношения между нашей страной и Ватиканом Анте Йозич назвал хорошими:
– Я открыт для продолжения этих отношений. Моя работа и мое присутствие здесь будут способствовать прежде всего укреплению морально-духовных ценностей.
Говоря о перспективах заключения конкордата между Ватиканом и Беларусью, Апостольский Нунций напомнил, что эта работа продолжается.
Опубликовано:
841
Апостольский Нунций Анте Йозич: мое присутствие здесь будет способствовать прежде всего укреплению морально-духовных ценностей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter