Апостольский Нунций Анте Йозич: мое присутствие здесь будет способствовать прежде всего укреплению морально-духовных ценностей

Об этом Анте Йозич, Апостольский Нунций в Республике Беларусь, заявил журналистам во Дворце Независимости, где сегодня проходила церемония вручения верительных грамот. Отношения между нашей страной и Ватиканом Анте Йозич назвал хорошими:



– Я открыт для продолжения этих отношений. Моя работа и мое присутствие здесь будут способствовать прежде всего укреплению морально-духовных ценностей.



Говоря о перспективах заключения конкордата между Ватиканом и Беларусью, Апостольский Нунций напомнил, что эта работа продолжается.