АПК Минщины существенно наращивает объемы основной продукции животноводства

Сельхозорганизации центрального региона за первое полугодие дали значительный плюс по производству молока, выращиванию и реализации основных видов скота и птицы.

Как сообщили в комитете экономики Миноблисполкома, в первом полугодии аграрии области произвели продукции сельского хозяйства в текущих ценах на сумму 1760,4 млн рублей, темп роста в сопоставимых ценах к январю – июню 2019-го составил 105,4 %.

За этот же период выращено 260,7 тыс. тонн основных видов скота и птицы, что составляет 106,8% к уровню прошлого года. Реализовано скота и птицы на убой в живом весе 247,1 тыс. тонн, или 107,6%.

В хозяйствах надоено 963,7 тыс. тонн молока (109,5%), средний удой от коровы составил 2875 килограммов, что на 225 килограммов больше, чем за первые шесть месяцев 2019-го. Реализовано 870,1 тыс. тонн молока, или 90,3% от произведенного.