АПК Брестчины улучшил финансовые результаты

За четыре прошедших года пятилетки в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Брестской области обеспечен самый высокий в республике темп роста валовой продукции сельского хозяйства – 118,7 процента. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Людмила Ляшук:

- Благодаря системной работе по контролю за соблюдением технологии производства неплохо сработали и в прошлом году. Зерна и рапса произвели в 1,2 раза больше, чем в 2018 году, льноволокна – в 1,8 раза, производство овощей увеличили на 18,2 процента. Агросектор области обеспечил самые высокие в стране темпы роста производства молока - 107 процентов и продукции выращивания крупного рогатого скота - 104,2 процента.

За 2019 год сельхозпродукции и продуктов питания экспортировали на 1392,7 миллиона долларов США, что почти на 11 процентов больше, чем в 2018-м.

Наращивание продуктивности, объемов производства и реализации сельхозпродукции положительно отразилось на финансовых результатах хозяйств. По итогам прошлого года выручки в сельхозорганизациях области получили на 15,9 процента больше в сравнении с предыдущим сезоном, выросла рентабельность продаж. Почти половину выручки - 1,1 миллиарда рублей - получили от реализации молока – основной товарной продукции большинства хозяйств. В целом рентабельность реализованного молока составила 38,6 процента, почти в пятой части сельхозпредприятий она превысила 50 процентов.

Количество хозяйств, получивших убытки по конечному финансовому результату по итогам 2019 года, в сравнении с предыдущим сократилось более чем втрое - с 16 до 5.

Чтобы максимально исключить потери в сельхозпроизводстве, в области на протяжении последних лет ведется масштабная работа по модернизации отраслей. Это позволило, к примеру, в молочном скотоводстве укрупнить фермы, перевести на современные комплексы с беспривязным содержанием и доением в доильных залах порядка 70 процентов дойного стада, улучшить сохранность скота и качество производимого молока, существенно нарастить его производство.

С принятием указов Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах пофинансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» и от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций" неплатежеспособные хозяйства смогли отсрочить или рассрочить долги, появилась возможность наладить нормальную работу как самостоятельно, применяя меры досудебного оздоровления, так и через процедуру санации.