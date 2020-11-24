Ходатайство действующего президента страны Игоря Додона касательно ряда нарушений в ходе прошедших 15 ноября выборов главы государства отклонила Апелляционная палата Кишинева, пишет ТАСС.
«Судьи не признали обоснованными представленные в иске аргументы об организованном подвозе избирателей к открытым за рубежом участкам для голосования, а также о вмешательстве в избирательную кампанию премьера Румынии Людовика Орбана и главы Христианско-демократического союза Германии, министра обороны AHU Аннегрет Крамп-Карренбауэр», – передал молдавский телеканал Publika.
Кроме того, необоснованной посчитали жалобу на бездействие членов избиркомов, которые не обеспечили достаточную явку граждан на выборах.
На президентских выборах в Молдове победила Майя Санду, получившая 57,75% голосов.
Фото: ТАСС
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Апелляционная палата отклонила иски Додона о нарушениях в ходе президентских выборов Молдовы
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