Певица Анжелика Агурбаш поделилась с sb.by мнением о развитии Беларуси:
– Больше всего в современной Беларуси меня радует молодежь – яркая, эффектная, талантливая, очень интересная. Я недавно вернулась из Минска, где вместе со своими земляками-белорусами праздновала День Независимости, выступала во Дворце Республики и на концертной площадке 3 июля и видела на репетициях и за кулисами этих ребят, общалась с ними – с солистами, участниками детских и подростковых коллективов. Просто невероятная, очень талантливая молодежь с горящими глазами, с желанием сделать что-то большое и красивое в этой жизни. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы больше внимания уделялось новым подходам в культуре и творчестве – именно ради этого молодого, горящего энтузиазмом поколения, которое я увидела.
А вот с бытовой точки зрения производит впечатление и то, как организован малый бизнес – в Минске невероятное количество кафе, ресторанчиков, появилось много интересных мест отдыха, отличного качества продукты в магазинах, в Москве таких и близко нет. К слову, многие мои московские друзья и знакомые любят приехать на выходные в Беларусь для отдыха, покупают здесь недвижимость и не устают хвалить: я часто слышу от них, как круто и здорово в Беларуси, как им здесь нравится. Безусловно, огорчает нынешняя ситуация на границах, возникшая из-за пандемии, когда мои близкие не могут прилететь ко мне, – это то, что нужно срочно исправлять.
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Анжелика Агурбаш: в Беларуси невероятная, очень талантливая молодежь
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Фото: Владимир ШЛАПАК