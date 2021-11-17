Анюховский о ситуации на белорусско-польской границе: это не только политика, это людские жизни

Такое мнение высказал член Совета Республики Национального собрания Сергей Анюховский:
- Ситуация на белорусско-польской границе показала, как сильно расходятся пропагандируемые Европой ценности с настоящим положением дел. И это все, что нужно знать о Западе и его реальном отношении к собственным словам и людям, от них зависящим. То, что мы наблюдаем сегодня, — это не только политика, как хотелось бы западной стороне. Это людские жизни и людские судьбы, и отношение к ним со стороны Европы достойно всяческого порицания.
Он отметил, что убежище в странах ЕС ежегодно получают десятки тысяч беженцев, пытающихся уйти от войны:
- И люди, которые находятся сегодня на нашей границе, из их числа. Они хотят лучшей жизни, хотят уберечь своих родных и близких от войны, ищут им достойное будущее. А к ним относятся, как к военным преступникам, как к террористам. Разве это нормально? Разве это приемлемо — писать на первых полосах всех европейских газет, вещать по всем каналам о своей толерантности и желании помочь каждому беженцу, и в это же время направлять на беззащитных людей оружие? Разве это не лицемерие — использовать конфликт на границе с помощью давления на мировое сообщество, напрочь забывая о своих обещаниях в отношении беженцев?
Сергей Анюховский резюмировал:
- Мы, белорусы, сегодня показываем, что такое настоящее гуманное отношение к людям, которые попали в тяжелое жизненное положение. А что показывают миру стволы оружия в руках польских военных, направленные на мирных людей?