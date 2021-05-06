Антропологи обнаружили древнейшую в Африке могилу человека

, – заявилПо текущим представлениям антропологов и археологов, человеческая культура и представления о потустороннем мире зародились задолго до появления первых цивилизаций. В частности, раскопки последней половины столетия показывают, что уже 20–30 тысяч лет назад европейские и ближневосточные кроманьонцы обладали сложными погребальными обрядами.Они украшали тела и могилы усопших цветами, узорами из камней и другими вещами, которые могли пригодиться их умершему соплеменнику в загробной жизни. Схожие захоронения были найдены и в пещерах, где обитали неандертальцы, что заставляет исследователей спорить о том, какую роль подобные традиции могли играть в рождении цивилизации.Профессор Петраглия и его коллеги обнаружили свидетельства того, что традиции хоронить тела усопших соплеменников могли появиться в популяциях кроманьонцев еще до того, как их предки покинули Африку. Ученые пришли к такому выводу, проводя раскопки на территории кенийской пещеры Панга-я-Саиди, в которой кроманьонцы жили 78 тысяч лет назад.Как отмечают ученые, примерно восемь лет назад они обнаружили на ее территории несколько крайне хрупких и сильно поврежденных фрагментов костей ребенка, указавших на то, что в отложениях на ее дне могут быть скрыты останки кроманьонца детсадовского возраста. К их поискам антропологи смогли приступить лишь в 2017 году, когда были очищены и изучены все соседние слои отложений.На их обнаружение и извлечение из пород ученые потратили почти четыре года. Это было связано как с необычным характером захоронения костей ребенка и большой глубиной их залегания, так и с тем, что антропологи опасались разрушить останки юного кроманьонца, сохранившиеся крайне плохо. В конечном итоге профессор Петраглия и его коллеги особым образом обработали кости и покрыли их гипсом, что позволило им детально изучить их структуру и характер захоронения без риска уничтожить находку.Анализ состояния костей ребенка принес сразу несколько сюрпризов. В частности, ученые обнаружили, что тело их трехлетнего обладателя, получившего имя Мтото, было захоронено в грунте практически сразу после смерти, что защитило его останки от падальщиков и хищников. В дополнение к этому ученые обнаружили, что тело Мтото было уложено внутри могилы в особой позе – его руки и коленки были прижаты к груди, а голова удерживалась особым образом по отношению к остальному телу ребенка.Кроме того, антропологи нашли внутри могилы следы циновок или каких-то других легко разлагающихся растительных материалов, в которые было обернуто тело Мтото во время погребения. Все это свидетельствует о том, что его останки были не просто закопаны в земле, а захоронены в соответствии с некими религиозными или культурными обрядами. Это делает захоронение в пещере Панга-я-Саиди самой древней могилой человека на территории Африки и одним из самых древних погребений представителей рода Homo в целом.Ее обнаружение, как отмечают антропологи, свидетельствует о том, что традиции захоронения останков соплеменников были характерны не только для более поздних групп кроманьонцев и неандертальцев, живших в Европе и на Ближнем Востоке, но и для других популяций древних людей из иных уголков мира. Широкое распространение подобных погребальных обрядов, в свою очередь, говорит в пользу раннего начала культурной эволюции человечества, заключают авторы открытия.