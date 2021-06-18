Генеральная Ассамблея ООН 18 июня назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок, пишет ТАСС.
Антониу Гутерриш
Данное назначение объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр. После этого он привел Гутерриша к присяге.
Резолюцию о назначении Гутерриша приняли без голосования всеобщим одобрением. Таким образом, переизбранный генсек ООН пробудет в должности до 31 декабря 2026 года (второй срок начинается с 1 января 2022-го).
Интересный факт: сообщается, что Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Судя по информации ТАСС, особой интриги в назначении не было. Дело в том, что ранее Гутерриша поддержал Совет Безопасности ООН, а Генеральная Ассамблея всемирной организации с его рекомендациями не согласилась только один раз более 70 лет назад.
Фото: EPA-EFE
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Антониу Гутерриш назначен генсеком ООН на второй срок
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