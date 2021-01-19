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Антон Потапенко – в числе шести ученых, которые стали лауреатами конкурса "100 молодых талантов НАН Беларуси" за 2020 год

Антон Потапенко в числе шести ученых, которые стали лауреатами конкурса "100 молодых талантов НАН Беларуси" за 2020 год. В свой день рождения - сегодня ученому 35 – рассказал sb.by о своем пути в профессию.



Родом из деревни Старые Терешковичи Гомельского района, биологией Антон увлекся еще в детстве. Поступил в Мозырьский государственный педуниверситет им. И. П. Шамякина, где один из преподавателей и заинтересовал наукой. К концу обучения в копилке у студента было уже более 15 научных работ. А на защите диплома специально приехавший представитель Института леса НАН Беларуси предложил поступить в аспирантуру. Антон решил не упускать возможность. Отработав несколько месяцев учителем в Наровле, где, к слову, успел немножко поруководить школьным лесничеством, Антон переехал в Гомель. Это было в 2008-м.

- Во время подготовки диссертации я разрабатывал методы восстановления дубрав с использованием естественного восстановления дуба черешчатого в условиях юго-востока Беларуси, - говорит, что в лесу тогда практически прописался.

Защитился в 2015-м - стал кандидатом сельскохозяйственных наук. А с прошлого года руководит лабораторией проблем почвоведения и реабилитации антропогенно нарушенных лесных земель. Сфера исследований расширилась, но дубравам по-прежнему особое внимание. Недавно Антон участвовал в выполнении задания Глобального экологического фонда по этой тематике. Чуть раньше - в работе по восстановлению дубрав, которая выполнялась по заказу фондов фундаментальных исследований Беларуси и Украины.

- Сейчас в Беларуси порядка 287 тысяч гектар дубрав. Это всего порядка 3,5 процента в лесопокрытой площади республики. Но дубравы - это наше все. Ценная порода. Гордость страны! Поэтому им нужно уделять больше внимания.

Антон делает акцент на формирование смешанных насаждений дуба черешчатого рубками ухода, реконструкции малоценных лесных насаждений, создании лесных культур на вырубках в производных от дубрав древостоях березы и осины (площади производных от дубрав березняков и осинников составляют 27% площади покрытых лесом земель лесного фонда).

- Дуб – как маленький ребенок. За ним нужно постоянно ухаживать, - приводит известное у лесоводов правило, что дуб любит расти в шубе (то есть в окружении подгонных - клен, липа - пород), но с открытой головой (хорошей солнечной освещенностью). - Если какой-то этап роста пропустить, он так и не выйдет в основной ярус, просто погибнет. Между тем в последние полвека, в том числе уже и с нашим вкладом, площадь дубрав в стране увеличилась на 34 тысячи гектар.

Очень важно, что разрабатываемые в Институте леса рекомендации быстро находят применение на практике, учитываются в лесхозах. Только в прошлом году по реконструкции дубрав ученые провели в областях шесть семинаров.

- Не жалеете, что работе в школе предпочли научную карьеру? – интересуюсь у собеседника.

- Не нужно жалеть о том, что уже сделано. Все к лучшему. В науке сегодня основная ставка именно на молодежь. Это очень ответственно. Но если гореть работой, любить то, что ты делаешь - все будет получаться. Сложности и препятствия удастся преодолеть. Я так и делаю. У меня ведь и имя переводится с латинского, как «вступающий в бой», - улыбается.

А потом добавляет: его успехи – общая заслуга. Благодарит педагогов, коллег и, конечно, свою семью. Дома Антона ждут жена Екатерина и две маленькие дочки: Настенька и Вика.

В стране сегодня многое делается для поддержки молодых ученых. Главное - не ждать, пока тебя заметят. Самим стараться проявить себя. Например, в конкурсе «100 молодых талантов НАН Беларуси». Это открывает новые перспективы и возможности.

Фото предоставлено Антоном Потапенко
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