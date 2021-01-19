Антон Потапенко – в числе шести ученых, которые стали лауреатами конкурса "100 молодых талантов НАН Беларуси" за 2020 год

Родом из деревни Старые Терешковичи Гомельского района, биологией Антон увлекся еще в детстве. Поступил в Мозырьский государственный педуниверситет им. И. П. Шамякина, где один из преподавателей и заинтересовал наукой. К концу обучения в копилке у студента было уже более 15 научных работ. А на защите диплома специально приехавший представитель Института леса НАН Беларуси предложил поступить в аспирантуру. Антон решил не упускать возможность. Отработав несколько месяцев учителем в Наровле, где, к слову, успел немножко поруководить школьным лесничеством, Антон переехал в Гомель. Это было в 2008-м.- говорит, что в лесу тогда практически прописался.Защитился в 2015-м - стал кандидатом сельскохозяйственных наук. А с прошлого года руководит лабораторией проблем почвоведения и реабилитации антропогенно нарушенных лесных земель. Сфера исследований расширилась, но дубравам по-прежнему особое внимание. Недавно Антон участвовал в выполнении задания Глобального экологического фонда по этой тематике. Чуть раньше - в работе по восстановлению дубрав, которая выполнялась по заказу фондов фундаментальных исследований Беларуси и Украины.Антон делает акцент на формирование смешанных насаждений дуба черешчатого рубками ухода, реконструкции малоценных лесных насаждений, создании лесных культур на вырубках в производных от дубрав древостоях березы и осины (площади производных от дубрав березняков и осинников составляют 27% площади покрытых лесом земель лесного фонда).Очень важно, что разрабатываемые в Институте леса рекомендации быстро находят применение на практике, учитываются в лесхозах. Только в прошлом году по реконструкции дубрав ученые провели в областях шесть семинаров.интересуюсь у собеседника.улыбается.А потом добавляет: его успехи – общая заслуга. Благодарит педагогов, коллег и, конечно, свою семью. Дома Антона ждут жена Екатерина и две маленькие дочки: Настенька и Вика.Фото предоставлено Антоном Потапенко