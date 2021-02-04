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  2. Антивозрастной уход за шеей и зоной декольте: 5 золотых правил

Антивозрастной уход за шеей и зоной декольте: 5 золотых правил

Руки и шея – зоны, которые в первую очередь выдают реальный возраст женщины. Однако в уходе мы уделяем больше внимания лицу, нежели этим участкам. Поддерживать молодость и красоту участков шеи и декольте можно благодаря систематическому уходу и ряду правил. О них рассказала косметолог-остеопат Наталья Варламова, сообщает издание Marie Claire

Фото: pixabay.com

1. Помните о важности своевременного ухода

Специалист обозначила, что кожа в участках шеи и декольте наиболее тонкая и нежная, поэтому в этих зонах упругость теряется раньше. Кроме того, они менее защищены от УФ-излучения из-за низкого содержания меланоцитов (клетки, защищающие от воздействия УФ-излучения). К сожалению, многие начинают за этими зонами ухаживать только при видимых признаках, однако, по мнению специалиста, это стоит делать с появлением первых возрастных изменений – к 25–30 годам.

2. Используйте специальные средства

По словам косметолога-остеопата, области шеи и декольте больше других подвержены воздействию внешних факторов и требуют максимально деликатного ухода. Специалист не рекомендует наносить крема, сыворотки или масла для ухода за кожей лица. Обратите внимание на специальные средства защиты, которые помогают в борьбе с потерей эластичности и возрастными изменениями. В их составе должны быть коллаген и аминокислоты, ведь они удерживают влагу, уменьшают вероятность появления морщин и укрепляют внешние слои кожи.

3. Уделяйте этим зонам такое же внимание, какое вы отводите уходу за лицом

Не огранивайте свой уход использованием только лишь кремов. Маски, пилинги, массаж – все эти процедуры также можно смело выполнять в зоне шеи и декольте. Эти средства не только повысят упругость кожи, но и обеспечат ее здоровый и красивый вид.

4. Соблюдайте правила нанесения средств

Помните о том, что движения не должны осуществляться хаотически. Косметическое средство нужно наносить по массажным линиям: снизу вверх легкими, плавными и разглаживающими движениями от центра в стороны.  

5. Берегите кожу от УФ-излучения

Помимо того, что кожа в зонах шеи и декольте очень чувствительна, она еще и не обладает необходимой защитой от солнечных лучей. Специалист рекомендует не находиться под солнцем без соответствующей SPF-защиты,  иначе вы подвергнете свою кожу преждевременному старению и потере упругости.
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