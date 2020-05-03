Антивирусные насадки на дверные ручки изготавливают в Могилеве

От идеи до запуска в серийное производство ушло 10 дней. Как отмечает учредитель инжиниринговой компании Дмитрий Калеев, этот проект не столько коммерческий, сколько социальный. Первые партии антивирусных приспособлений были переданы бесплатно в могилевские больницы и поликлиники. Новой продукцией заинтересовались и частные компании, которые таким образом решили внедрить дополнительные меры безопасности для своих работников.Разработчики уверены, что безопасные насадки на дверные ручки будут актуальны не только в борьбе с коронавирусом. Ведь обезопасить себя от любых вирусов и бактерий – хорошая привычка.Фото: Мариам Табагари