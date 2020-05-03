Могилевская инжиниринговая компания «КомлексПро» разработала беззахватную насадку на дверные ручки, с помощью которой можно открывать двери с помощью предплечья, не касаясь пальцами. Как известно, дверные ручки – рассадник вирусов и бактерий. Всего пять модификаций защитного приспособления подходят для всех типов дверных ручек. Используемый материал – полиуретан. Возможен и более долговечный вариант – алюминий, а для тяжелых дверей с домофонной системой в подъездах более прочный – сталь.
От идеи до запуска в серийное производство ушло 10 дней. Как отмечает учредитель инжиниринговой компании Дмитрий Калеев, этот проект не столько коммерческий, сколько социальный. Первые партии антивирусных приспособлений были переданы бесплатно в могилевские больницы и поликлиники. Новой продукцией заинтересовались и частные компании, которые таким образом решили внедрить дополнительные меры безопасности для своих работников.
Разработчики уверены, что безопасные насадки на дверные ручки будут актуальны не только в борьбе с коронавирусом. Ведь обезопасить себя от любых вирусов и бактерий – хорошая привычка.
Фото: Мариам Табагари
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Антивирусные насадки на дверные ручки изготавливают в Могилеве
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