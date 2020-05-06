Антитела к COVID-19 обнаружили у детей, рожденных от инфицированных матерей

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, - сказала Светлана Жуковская.Она пояснила, что это довольно мелкие антитела, которые проходят через плаценту и создают внутриутробный врожденный иммунитет.Что касается иммуноглобулинов класса М, они чаще всего крупнее и не должны проходить через плаценту. Однако есть исследования, согласно которым у новорожденных обнаруживали даже их., - отметила медик.На данный момент можно проверить наличие у матери иммуноглобулинов класса G - это антитела, которые формируются в ответ на столкновение с инфекцией. Однако сейчас в лабораториях страны просто по желанию этот анализ выполнить скорее всего не получится. Он имеет первостепенное значение в целом для системы здравоохранения. Вместе с тем эксперт не исключила, что в будущем, когда такие анализы станут более доступны, а у женщины сохранится интерес, их можно будет сделать для себя.Комитет по здравоохранению 4 мая запустил серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19. Трансляции будут проходить по 8 мая с 20.00 до 21.30 ежедневно. Это мини-версия уже известного "Марафона женского здоровья", который успешно прошел в 2019 году и привлек более 200 тыс. зрителей.