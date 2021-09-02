Антирекорд за два месяца по числу заболевших COVID-19 зафиксирован в Индии

По данным минздрава страны, больше всего заболевших пришлось на штат Керала на юге Индии. Здесь диагноз COVID-19 за последние 24 часа поставлен 32,8 тысячи пациентов.Индия остается на втором месте в мире по количеству зарегистрированных случаев инфицирования. За все время в стране по меньшей мере 32,8 миллиона человек получили положительный результат теста на коронавирус. Вылечились свыше 32 миллионов пациентов.Также за весь период распространения заболевания инфекция унесла жизни не менее 439 тысяч граждан. В настоящее время на лечении остаются 389 тысяч человек.Вместе с тем отмечается рост числа вакцинированных от COVID-19. Прививку от коронавируса получили свыше 663 миллионов человек, при этом 509 миллионам вкололи одну дозу препарата, а более 153 миллионов прошли полный курс вакцинации.