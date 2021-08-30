Антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки зафиксировали в Австралии

За минувшие сутки 1375 человек получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в Австралии. Данный показатель стал максимальным в стране за время пандемии. Отмечается, что за последние 24 часа инфекция унесла жизни четырех пациентов, передает ТАСС.
Согласно данным министерства здравоохранения Австралии, больше всего заражений пришлось на самый густонаселенный штат Австралии – Новый Южный Уэльс. Здесь число инфицированных составило 1290. Еще 85 случаев заражения коронавирусом выявили в штате Виктория (73) и на Австралийской столичной территории (12).
Отмечается, что с 25 января прошлого года в стране положительный результат теста на COVID-19 получили 51,2 тыс. человек. За все время инфекция унесла жизни 1003 пациентов. Выздоровели 33,4 тыс. граждан, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. В больницах страны в настоящее время находятся 920 заразившихся, 151 из них в реанимации. Первую дозу вакцины от инфекции получили 18,8 млн жителей страны (73,6% населения), две прививки врачи сделали по меньшей мере 7 млн (27,4%).