Антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки зафиксировали в Австралии

Согласно данным министерства здравоохранения Австралии, больше всего заражений пришлось на самый густонаселенный штат Австралии – Новый Южный Уэльс. Здесь число инфицированных составило 1290. Еще 85 случаев заражения коронавирусом выявили в штате Виктория (73) и на Австралийской столичной территории (12).Отмечается, что с 25 января прошлого года в стране положительный результат теста на COVID-19 получили 51,2 тыс. человек. За все время инфекция унесла жизни 1003 пациентов. Выздоровели 33,4 тыс. граждан, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. В больницах страны в настоящее время находятся 920 заразившихся, 151 из них в реанимации. Первую дозу вакцины от инфекции получили 18,8 млн жителей страны (73,6% населения), две прививки врачи сделали по меньшей мере 7 млн (27,4%).