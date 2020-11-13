Анти-ковидные прополис и мед: как помочь себе во время пандемии

О том, каким образом продукты пчеловодства могут помочь во время пандемии, чтобы поддержать и укрепить организм человека, рассказал первый заместитель председателя Правления РОО «Белорусские пчеловоды» Сергей Мытько:
– Продукты пчеловодства – уникальный дар, который мы получили от природы. Например, прополис — одно из лучших средств от многих болезней. Особенно его применение актуально сейчас, в период пандемии. Некоторым людям противопоказаны антибиотики, а прополис – природный антибиотик. Его нельзя принимать только тем, у кого аллергия на пчелопродукты. В наших аптеках продается 10-ти процентная спиртовая настойка. Но на основании выводов, сделанных многими исследователями, самый идеальный вариант – 15 процентов. Настойка обладает даже антихеликобактерным эффектом и может применяться в лечении больных, страдающих заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки. Показаний очень много.
Сейчас очень сложное время в связи со второй волной COVID-19. Люди болеют, у многих иммунитет слабый. Пчелопродукты – неповторимые в своем роде антивирусные средства. В домашних условиях можно самому приготовить 15-20 процентную вытяжку прополиса. В магазинах завода «Кристалл» стали продавать 70-процентный спирт. Рецепт очень прост. Нужно взять примерно 75-80 граммов сухого прополиса, залить 500 граммами спирта и настаивать в темной стеклянной емкости. В течение недели периодически активно взбалтывать и хранить в темном месте. Прополис годен пять лет. Теперь о том, как принимать. Десертную ложку вытяжки вливаем в теплую воду, объемом 100-120 граммов, размешиваем, и после того, как состав побелел, выпиваем. Я делаю это перед сном, ночью этот компонент очень хорошо работает и помогает восстанавливаться организму. Но более 20 дней подряд применять нельзя, нужен перерыв.
Что касается меда, то в профилактических целях его можно употреблять утром. Чайную или десертную ложку, это уже на усмотрение каждого, рассосать во рту, а потом запить стаканом воды. Моментального эффекта, как от таблетки не будет, конечно. Нужен накопительный эффект. Но то, что он помогает, могу сказать точно. Кушайте мед себе в удовольствие не только по утрам, кто как захочет. Я пчеловод в четвертом поколении, и постоянно употребляю и мед, и прополис, и пергу… Наши предки всегда с благодарность принимали то, что давала пчела. И скажу так: мы и живем, благодаря ей.
В ТЕМУ: Мы давно привыкли к слову «аптека» и знаем, что там продается. Но, оказывается, первая часть слова «ап», «апи», «apis» с латыни переводится как пчела. И это объяснимо, ведь бортники использовали то, что давали им трудолюбивые насекомые, не только в качестве сладостей и угощений, а как натуральное природное лекарство.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
172
Анти-ковидные прополис и мед: как помочь себе во время пандемии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter