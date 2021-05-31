Антарктический лед рассказал об уменьшении количества лесных пожаров за последние 300 лет

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Ученые считают, что лесные пожары косвенно повышают температуру на Земле из-за того, что они служат одним из главных источников выбросов парниковых газов, частиц пепла и капель аэрозолей. В последние годы исследователи активно изучают, как часто происходят пожары и как сильно они влияют на атмосферу. Это критически важно для более точных климатических прогнозов.Параллельно палеоклиматологи и геологи изучают следы древних пожаров, которые сохранились во льдах Гренландии и других регионов Арктики, а также в горных ледниках и в ледовом щите Антарктиды. Благодаря их анализу можно узнать, как лесные пожары влияли на климат в прошлом, а также оценить их роль в различных исторических событиях и массовых вымираниях животных.Лоретта Микли из Гарвардского университета и ее коллеги заинтересовались, как часто подобные события происходили на планете за последние три столетия, когда деятельность человека уже начала сильно влиять на природу и климат. Для этого ученые проанализировали, как много частиц пепла было во льдах, которые формировались на полюсах Земли и в Андах в последние три сотни лет.Параллельно авторы исследования изучили, как менялось количество солнечного тепла, которое получали разные регионы планеты в то же время. Используя все эти сведения, американские климатологи определили типичную частоту лесных пожаров в этом временном промежутке и изучили, как она менялась со временем.Согласно их расчетам в доиндустриальную эпоху лесные пожары случались гораздо чаще, чем сегодня. В то время пепла в атмосфере было примерно в четыре раза больше, чем ожидали ученые. В районе 1750 года их концентрация существенно снизилась и следующие два столетия после этого оставалась примерно на одном уровне.Климатологи предполагают, что в доиндустриальную эпоху пожары происходили чаще из-за того, что почти все народы Земли в то время использовали подсечно-огневое земледелие. К середине XVIII века благодаря научно-техническому прогрессу большинство стран Европы и колонизированные ими территории отказались от этой практики. В результате пожаров стало гораздо меньше.В пользу этого, в частности, свидетельствуют вариации в числе частиц пепла в разных регионах Антарктики, отражающие практики земледелия в Южной Америке и на территории Африки, а также результаты расчетов компьютерных климатических моделей, которые учитывают существование подобных очагов рукотворных пожаров.Все это, по словам ученых, указывает, что климатологи сильно недооценивают, насколько существенно природные и рукотворные лесные пожары влияли на климат Земли в доиндустриальную эпоху. Это может объяснять, почему современные климатические модели переоценивают то, насколько сильно колебания в концентрации парниковых газов влияют на температуры поверхности Земли, подытожили Микли и ее коллеги.