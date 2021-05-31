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Антарктический лед рассказал об уменьшении количества лесных пожаров за последние 300 лет

Проанализировав образцы льда из Антарктиды, климатологи реконструировали историю лесных пожаров на Земле за последние два тысячелетия. Из их расчетов следует, что в середине XVIII века подобные природные явления стали происходить реже и с тех пор их частота почти не менялась. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Science Advances, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

Ученые считают, что лесные пожары косвенно повышают температуру на Земле из-за того, что они служат одним из главных источников выбросов парниковых газов, частиц пепла и капель аэрозолей. В последние годы исследователи активно изучают, как часто происходят пожары и как сильно они влияют на атмосферу. Это критически важно для более точных климатических прогнозов.

Параллельно палеоклиматологи и геологи изучают следы древних пожаров, которые сохранились во льдах Гренландии и других регионов Арктики, а также в горных ледниках и в ледовом щите Антарктиды. Благодаря их анализу можно узнать, как лесные пожары влияли на климат в прошлом, а также оценить их роль в различных исторических событиях и массовых вымираниях животных.

Лоретта Микли из Гарвардского университета и ее коллеги заинтересовались, как часто подобные события происходили на планете за последние три столетия, когда деятельность человека уже начала сильно влиять на природу и климат. Для этого ученые проанализировали, как много частиц пепла было во льдах, которые формировались на полюсах Земли и в Андах в последние три сотни лет.

Параллельно авторы исследования изучили, как менялось количество солнечного тепла, которое получали разные регионы планеты в то же время. Используя все эти сведения, американские климатологи определили типичную частоту лесных пожаров в этом временном промежутке и изучили, как она менялась со временем.

Согласно их расчетам в доиндустриальную эпоху лесные пожары случались гораздо чаще, чем сегодня. В то время пепла в атмосфере было примерно в четыре раза больше, чем ожидали ученые. В районе 1750 года их концентрация существенно снизилась и следующие два столетия после этого оставалась примерно на одном уровне.

Климатологи предполагают, что в доиндустриальную эпоху пожары происходили чаще из-за того, что почти все народы Земли в то время использовали подсечно-огневое земледелие. К середине XVIII века благодаря научно-техническому прогрессу большинство стран Европы и колонизированные ими территории отказались от этой практики. В результате пожаров стало гораздо меньше.

В пользу этого, в частности, свидетельствуют вариации в числе частиц пепла в разных регионах Антарктики, отражающие практики земледелия в Южной Америке и на территории Африки, а также результаты расчетов компьютерных климатических моделей, которые учитывают существование подобных очагов рукотворных пожаров.

Все это, по словам ученых, указывает, что климатологи сильно недооценивают, насколько существенно природные и рукотворные лесные пожары влияли на климат Земли в доиндустриальную эпоху. Это может объяснять, почему современные климатические модели переоценивают то, насколько сильно колебания в концентрации парниковых газов влияют на температуры поверхности Земли, подытожили Микли и ее коллеги.
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