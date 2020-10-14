Сооронбай Жээнбеков намерен сложить полномочия после проведения в стране новых парламентских выборов, пишет ТАСС.
– Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, – после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны, – уточнила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
Напомним, предыдущие выборы в парламент состоялись в Кыргызстане 4 октября, однако недовольные их результатами люди вышли на улицы. В результате 6 октября ЦИК страны признал итоги выборов недействительными.
Фото: информационное агентство "Кабар"
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Анонсирована отставка президента Кыргызстана
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