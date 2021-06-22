Сегодняшняя погода побила рекорд: такой жары в столице России не было 104 года, информирует Мослента со ссылкой на "Интерфакс".
Такие данные сообщили в столичном метеобюро.
–По предварительным данным, к полудню воздух на главной метеостанции города на ВДНХ прогрелся до 31,9 градуса. Это на 0,1 градуса больше, чем 22 июня 1917 года, –отметил собеседник агентства.
По прогнозу метеорологов, сегодня температура воздуха в Москве может приближаться к 35 градусам. В метеобюро допускают, что в этот день будет побит абсолютный температурный рекорд, который был зафиксирован в июне 1901 года. Тогда термометры показывали 34,7 градуса.
Ранее в Москве из-за погодных условий продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 11:00 23 июня. В ближайшие дни средняя температура воздуха будет выше нормы на 7–10 градусов тепла.
Фото: pixabay.com
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Аномальная жара в Москве побила рекорд 1917 года
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