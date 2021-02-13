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  2. Анна Сола завоевала бронзу в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону

Анна Сола завоевала бронзу в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке разыгран очередной комплект наград. Анна Сола стала третьей по итогам спринтерской гонки на 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.


Белоруска была безошибочна при стрельбе, показала девятый лыжный ход среди всех участниц и завоевала бронзовую медаль, затратив на прохождение дистанции на 14,4 секунды больше, нежели победительница.

Выиграла же эту гонку норвежка Тириль Экхофф, которая тоже не допустила промахов и при этом оказалась чуть быстрее. Ее итоговое время – 21 минута 18,7 секунды.

На вторую ступень пьедестала почета по итогам гонки поднялась француженка Анаис Шевалье-Буше, при одной ошибке на стрельбище отставшая от чемпионки ровно на 12 секунд.

Остальные белоруски сегодня, увы, выступили не лучшим образом. Динара Алимбекова стала 40-й (+2.06,5; 3 промаха), Елена Кручинкина – 49-й (+2.23,0; 3), а Ирина Кривко – 75-й (+3.20,7; 4). Всего участие в гонки приняли 99 стреляющих лыжниц.

Ранее на этом чемпионате мира были разыграны два комплекта медалей. Норвежцы Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Тиннес Бё, Тириль Экхофф и Марте Олсбю Рёйселанн выиграли смешанную эстафету. А швед Мартин Понсилуома оказался лучшим по итогам мужского спринта на 10 километров.

В последующие дни на мировом первенстве пройдут пасьюты, индивидуальные гонки, сингл-микст, мужская и женская эстафеты и масс-старты. Чемпионат мира завершится 21 февраля.

Фото: БЕЛТА
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