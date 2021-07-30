Белорусская лучница Анна Марусова не смогла пробиться в 1/4 финала в личном первенстве среди женщин по стрельбе из лука на ОИ в Токио.
Сегодня в утренней сессии могилевская лучница Анна Марусова в поединке 1/8 финала уступила итальянке Лючилле Боари со счетом 5:6 и выбыла из дальнейшей борьбы. Спортсменка лидировала в ходе поединка, но соперница оказалась сильнее и выбила несколько десяток.
Лучница Анна Марусова – мастер спорта международного класса. Становилась призером чемпионатов мира и Европы, Европейских игр в Баку и Минске, представляла Беларусь на Олимпиаде-2000 в Сиднее.
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Анна Марусова не сумела пройти в четвертьфинал Игр в стрельбе из лука
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