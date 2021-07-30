Анна Марусова не сумела пройти в четвертьфинал Игр в стрельбе из лука

Сегодня в утренней сессии могилевская лучница Анна Марусова в поединке 1/8 финала уступила итальянке Лючилле Боари со счетом 5:6 и выбыла из дальнейшей борьбы. Спортсменка лидировала в ходе поединка, но соперница оказалась сильнее и выбила несколько десяток.Лучница Анна Марусова – мастер спорта международного класса. Становилась призером чемпионатов мира и Европы, Европейских игр в Баку и Минске, представляла Беларусь на Олимпиаде-2000 в Сиднее.