Анна Грачевская рассказала, как переживает смерть бывшего мужа

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instagram.com/anna_grachevskaya

Девушка опубликовала пост и подписала его стихотворением Леонида Андреева «Ангелочек». Оказалось, это любимые строки покойного.– пишет Анна Грачевская в своем микроблоге.Сейчас женщина волнуется и за свою дочь, восьмилетнюю Василису: она, как и Анна, болезненно переживает смерть отца. Телеведущая рассказала, что многие сейчас расспрашивают девочку об умершем папе. Грачевская призвала не травмировать ребенка.В комментариях подписчики написали девушке много комплиментов и теплых слов поддержки. Некоторые подчеркнули, что нужно себя беречь и жить ради детей.