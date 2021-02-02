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Анна Грачевская рассказала, как переживает смерть бывшего мужа

Прошло почти три недели после смерти режиссера Бориса Грачевского. Его экс-супруга Анна призналась, что все еще не может смириться с утратой: ей трудно принять уход из жизни близкого человека. Переживаниями телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/anna_grachevskaya

Девушка опубликовала пост и подписала его стихотворением Леонида Андреева «Ангелочек». Оказалось, это любимые строки покойного. 

– Прошло восемнадцать дней, но легче не становится. Только сейчас приходит осознание, – пишет Анна Грачевская в своем микроблоге. 

Сейчас женщина волнуется и за свою дочь, восьмилетнюю Василису: она, как и Анна, болезненно переживает смерть отца. Телеведущая рассказала, что многие сейчас расспрашивают девочку об умершем папе. Грачевская призвала не травмировать ребенка. 

В комментариях подписчики написали девушке много комплиментов и теплых слов поддержки. Некоторые подчеркнули, что нужно себя беречь и жить ради детей. 

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