Анна Чиж-Литаш: возможно, я напишу книгу о событиях августа 2020-го. Может получиться интересная история

Об этом шел разговор в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ с военным журналистом и писателем Анной Чиж-Литаш.
Ведущий Марат Марков отметил, что современные авторы-революционеры сегодня романтизируют попытку прошлогоднего госпереворота. Он добавил, что на тему протестов, случившихся в Беларуси в 2020-м, продолжают рассуждать на ТВ, в газетах и интернет-пространстве, но в художественной литературе она еще не поднималась.
– Пока о том, чтобы написать книгу, я не думала. Ведь она рождается так: ты наблюдаешь за чем-то, пропускаешь через себя, только потом выражаешь это в произведении. Я слежу уже полтора года. Мне интересны не сами события, а люди. То есть что они чувствовали, как думали и выживали, как просыпались по утрам. Я знаю, сколько боли испытали даже мои коллеги. Думаю, у меня бы получилось очень качественно передать те события в виде интересной истории. Возможно, я это сделаю, – объяснила она.
Ведущий спросил гостью о том, как ей удавалось справляться с негативом и травлей, который тогда обрушился на людей в форме:
– У меня были испуг и шок, потому что до этого я всегда спокойно ходила в форме. Ношу ее почти 12 лет. Я не понимала, что могло так быстро измениться, но потом поняла, что придется учиться жить в новой реальности. Не то чтобы доказывать кому-то, что мы хорошие и делаем благое дело. Я понимала, что словами я никому не докажу, я начала это показывать действиями. Буквально в следующем месяце [сентябрь 2020] я запустила проект «Новости в форме». Он стал моим знаком маленького протеста в сложившейся ситуации. Но и мне поступили сообщения с угрозами, мол, кто-то меня встретит у подъезда. Мои личные данные публиковали в деструктивных каналах, в моем блоге стали писать страшные люди. Признаюсь, было страшно заходить домой, я часто оборачивалась. Я не понимала, на что способны эти люди, – вспоминала гостья программы.
Фото: скриншот из видео