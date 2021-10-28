Анна Чиж-Литаш: возможно, я напишу книгу о событиях августа 2020-го. Может получиться интересная история

Ведущий Марат Марков отметил, что современные авторы-революционеры сегодня романтизируют попытку прошлогоднего госпереворота. Он добавил, что на тему протестов, случившихся в Беларуси в 2020-м, продолжают рассуждать на ТВ, в газетах и интернет-пространстве, но в художественной литературе она еще не поднималась.– объяснила она.Ведущий спросил гостью о том, как ей удавалось справляться с негативом и травлей, который тогда обрушился на людей в форме:– вспоминала гостья программы.Фото: скриншот из видео