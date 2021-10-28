Анна Чиж-Литаш: развивающееся государство, которое понимает все современные угрозы, должно содержать армию

– подчеркнула она и напомнила, что численность белорусской армии – 65 тысяч человек.При этом гостья отметила, что наша армия не стоит на месте:– добавила Анна Чиж-Литаш.Подчеркивая необходимость развивать Вооруженные Cилы страны, Анна Чиж-Литаш провела аналогию с ситуацией, в которой неожиданно оказалась медицинская отрасль с началом пандемии коронавируса:– подчеркнула гостья программы.Фото: скриншот видео