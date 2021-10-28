Анна Чиж-Литаш: развивающееся государство, которое понимает все современные угрозы, должно содержать армию

Такое мнение озвучила сегодня в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ военный журналист и писатель Анна Чиж-Литаш.
– Любое развивающееся государство, понимающее все современные угрозы, содержит армию. На пальцах рук можно перечислить, у каких стран сегодня нет армии, – подчеркнула она и напомнила, что численность белорусской армии – 65 тысяч человек.
При этом гостья отметила, что наша армия не стоит на месте:
– Закупаются новые образцы техники, наша телекомпания ["Воен-ТВ"] активно рассказывает об этом. Поступают новые реактивные системы залпового огня, БТР. Многое создается внутри страны, людям надо обучаться и идти вперед. Если мы будем стоять на месте, не будет развития армии, – добавила Анна Чиж-Литаш.
Подчеркивая необходимость развивать Вооруженные Cилы страны, Анна Чиж-Литаш провела аналогию с ситуацией, в которой неожиданно оказалась медицинская отрасль с началом пандемии коронавируса:
– Говорят, что воевать учатся на войне. Но лучше мы [Вооруженные Силы] будем [заранее] готовы к этому, – подчеркнула гостья программы.
Фото: скриншот видео