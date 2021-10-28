SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Анна Чиж-Литаш: развивающееся государство, которое понимает все современные угрозы, должно содержать армию

Анна Чиж-Литаш: развивающееся государство, которое понимает все современные угрозы, должно содержать армию

Такое мнение озвучила сегодня в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ военный журналист и писатель Анна Чиж-Литаш.


– Любое развивающееся государство, понимающее все современные угрозы, содержит армию. На пальцах рук можно перечислить, у каких стран сегодня нет армии, – подчеркнула она и напомнила, что численность белорусской армии – 65 тысяч человек.

При этом гостья отметила, что наша армия не стоит на месте:

– Закупаются новые образцы техники, наша телекомпания ["Воен-ТВ"] активно рассказывает об этом. Поступают новые реактивные системы залпового огня, БТР. Многое создается внутри страны, людям надо обучаться и идти вперед. Если мы будем стоять на месте, не будет развития армии, – добавила Анна Чиж-Литаш.

Подчеркивая необходимость развивать Вооруженные Cилы страны, Анна Чиж-Литаш провела аналогию с ситуацией, в которой неожиданно оказалась медицинская отрасль с началом пандемии коронавируса:

– Говорят, что воевать учатся на войне. Но лучше мы [Вооруженные Силы] будем [заранее] готовы к этому, – подчеркнула гостья программы. 

Фото: скриншот видео 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы