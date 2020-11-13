Анисимов раскрыл тайну, почему так замечательно звучит в нынешнем сезоне Государственный академический симфонический оркестр Беларуси

Я беседую с народным артистом республики Александром Михайловичем Анисимовым в небольшом уютном холле у главной сцены Белорусской государственной филармонии. Здесь артисты дожидаются выхода, и сюда же они возвращаются, когда стихнут аплодисменты и настанет время подвести итоги очередного концерта. Получилось ли? Все ли задачи были решены? Был ли контакт с публикой или она всего лишь вежливо хлопала? Наша публика благородна и отзывчива и награждает аплодисментами любое выступление, даже не очень удачное.На тот раз явно получилось. Разгоряченный, счастливый маэстро сам это чувствует. Бетховен у него в крови! Есть что-то мудрое и правильное в том, что «Белорусская музыкальная осень» начинается с бессмертной классики, которая как хлеб насущный. Да, можно питаться креветками и чипсами, но на них долго не протянешь. А хлеб есть хлеб.В 1950-е годы тогдашний директор Белорусской государственной филармонии Петр Левашов по-военному жестко требовал от своих подчиненных: «Симфонический концерт должен быть один раз в неделю при любой погоде». Это правило железно выполнялось, несмотря на трудное послевоенное время и отсутствие своего помещения.– вспоминала буквально на днях наш старейшийПрактически в таком темпе работает сейчас Государственный академический симфонический оркестр Беларуси. Рекордное количество программ, ярких и интересных.– подтверждает Александр Михайлович. –А значит, каждый раз готовить новую программу, которая удивит и порадует зрителей. Приятно и радостно, что с начала сезона оркестр исполнил три симфонии Бетховена и одну Рахманинова, плюс много разной другой музыки, включая премьеры белорусских композиторов.