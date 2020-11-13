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  2. Анисимов раскрыл тайну, почему так замечательно звучит в нынешнем сезоне Государственный академический симфонический оркестр Беларуси

Анисимов раскрыл тайну, почему так замечательно звучит в нынешнем сезоне Государственный академический симфонический оркестр Беларуси

– Сейчас лично у меня есть возможность много внимания уделять оркестру и, как говорят в нашей среде, «доставать их по-черному», – с улыбкой признается маэстро. – Это радостная работа, ведь она сопряжена с нашим любимым делом. Да, работа непростая, но музыканты очень высокого класса по-настоящему раскрываются только тогда, когда перед ними ставишь серьезные и непростые задачи. И кроются эти задачи, во-первых, в самих программах, а во-вторых, в репетициях, которые идут у нас практически все время, изо дня в день.


Я беседую с народным артистом республики Александром Михайловичем Анисимовым в небольшом уютном холле у главной сцены Белорусской государственной филармонии. Здесь артисты дожидаются выхода, и сюда же они возвращаются, когда стихнут аплодисменты и настанет время подвести итоги очередного концерта. Получилось ли? Все ли задачи были решены? Был ли контакт с публикой или она всего лишь вежливо хлопала? Наша публика благородна и отзывчива и награждает аплодисментами любое выступление, даже не очень удачное.

На тот раз явно получилось. Разгоряченный, счастливый маэстро сам это чувствует. Бетховен у него в крови! Есть что-то мудрое и правильное в том, что «Белорусская музыкальная осень» начинается с бессмертной классики, которая как хлеб насущный. Да, можно питаться креветками и чипсами, но на них долго не протянешь. А хлеб есть хлеб.


В 1950-е годы тогдашний директор Белорусской государственной филармонии Петр Левашов по-военному жестко требовал от своих подчиненных: «Симфонический концерт должен быть один раз в неделю при любой погоде». Это правило железно выполнялось, несмотря на трудное послевоенное время и отсутствие своего помещения.

– Надо было обязательно, чтобы была система, чтобы люди постепенно привыкали, что есть истинная и настоящая красота, – вспоминала буквально на днях наш старейший музыковед Инна Игоревна Зубрич– Ведь развлечь можно любым пустяком, а вот увлечь, заинтересовать – для этого нужно сделать несколько очень важных шагов, и все необходимое в этом направлении нами делались. 

Практически в таком темпе работает сейчас Государственный академический симфонический оркестр Беларуси. Рекордное количество программ, ярких и интересных.


– Да, это правда! – подтверждает Александр Михайлович. – А знаете, чем это объясняется? Большую часть плана мы выполняли на гастролях. Уезжает оркестр на Запад, и там у них за 30–40 дней проходит 30 концертов, и все они идут в зачет. Поэтому нашу минскую публику я старался не очень баловать нашим появлением на сцене, чтобы это каждый раз был праздник. Не 4–5 раз в месяц, а самое большее – два. Но сейчас, когда из-за пандемической ситуации нет гастролей, нам приходится весь этот план добывать здесь, на нашей сцене, иногда в Малом зале.  

А значит, каждый раз готовить новую программу, которая удивит и порадует зрителей. Приятно и радостно, что с начала сезона оркестр исполнил три симфонии Бетховена и одну Рахманинова, плюс много разной другой музыки, включая премьеры белорусских композиторов. 

– В этом нам помогает и публика тоже, если она с нами, если она получает ту энергию, которую мы отдаем, – говорит маэстро. –  И она, наша публика, отдает нам свою энергию! Когда возникает этот симбиоз, тогда и рождается то, что называется исполнительским искусством. Это очень непростая штука, и мы рады, что посвятили этому жизнь.
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Фото: Александр ГОРБАШ
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