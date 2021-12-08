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Аниматоры устроили праздник для детей беженцев в ТЛЦ

Аниматоры устроили праздник для детей беженцев в ТЛЦ у белорусско-польской границы. На лицах детей, пожалуй, самые искренние улыбки за последние дни.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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