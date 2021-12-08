Главная Аниматоры устроили праздник для детей беженцев в ТЛЦ Опубликовано: 08.12.2021 14:23:00 1299 Аниматоры устроили праздник для детей беженцев в ТЛЦ Аниматоры устроили праздник для детей беженцев в ТЛЦ у белорусско-польской границы. На лицах детей, пожалуй, самые искренние улыбки за последние дни. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ Версия для печати Новости и статьи