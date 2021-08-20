Английский «Тоттенхэм» неожиданно проиграл португальскому клубу «Пасуш де Феррейра» в ЛК

Накануне в Лиге конференций УЕФА были сыграны первые матчи решающего раунда квалификации. Главная сенсация грянула в Португалии, где клуб «Пасуш де Феррейра» обыграл лондонский «Тоттенхэм» – 1:0.
Болельщики «шпор» за последние дни испытали всю гамму эмоций. В воскресенье, 15 августа, лондонцы неожиданно одолели в игре чемпионата Англии «Манчестер Сити» – 1:0. А вчера не менее сенсационно с зеркальным счетом уступили в Португалии. Корни такого исхода, конечно, можно поискать в мотивации: английские клубы и к Лиге Европы часто относятся спустя рукава, а уж о Лиге конференций и говорить не приходится. Однако и португальский клуб, вернувшийся на евроарену после большого перерыва, безусловно, заслуживает похвалы.
Хозяева поля ничуть не тушевались, чаще били по воротам (5:2) и в их створ (3:0), создали больше голевых моментов – и, как следствие, оказались вознаграждены за активность. Пусть даже и минимальной победой.
Единственный мяч на последней минуте первой половины игры забил Лукас Силва, поразивший ворота «Тоттенхэма» с близкого расстояния.
Клубы, которые ранее выбили из третьего по значимости еврокубка белорусские команды, вчера сыграли с переменным успехом. Датский «Копенгаген» одолел турецкий «Сивасспор» – 2:1, а чешская «Виктория» взяла верх над болгарским ЦСКА – 2:0, чем сделали достаточно весомые заявки на попадание в групповой раунд турнира. Но «Фола» из Люксембурга, в родных стенах потерпевшая разгромное поражение от казахстанского «Кайрата» – 1:4, практически лишилась шансов на это.
Ответные матчи во всех парах состоятся 26 августа.
Лига конференций УЕФА – это третий по значимости футбольный еврокубок, первый розыгрыш которого проводится в этом сезоне. Групповая стадия турнира начнется 16 сентября, а финал пройдет 25 мая 2022-го.
Фото: tottenhamhotspur.com