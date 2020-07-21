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  2. Английская Премьер-лига. «Вулверхэмптон» победил «Кристал Пэлас» и вернулся в еврокубковую зону

Английская Премьер-лига. «Вулверхэмптон» победил «Кристал Пэлас» и вернулся в еврокубковую зону

Накануне были сыграны три встречи 37-го тура чемпионата Англии по футболу. В ключевой из них «Вулверхэмптон» взял верх над «Кристал Пэлас» – 2:0.


«Кристал Пэлас» уже точно не вылетит из АПЛ и на высокие места тоже не претендует. А вот «Вулверхэмптон» ведет ожесточенную борьбу за то, чтобы попасть в еврокубковую зону. Для него было крайне важно победить. И он смог это сделать.

На 41-й минуте игры счет открыл Даниэл Поденсе, поразивший ворота головой с близкого расстояния. А на 68-й неотразимый удар с разворота нанес Хонни.





Гости, хоть сейчас они и лишены осязаемой турнирной мотивации, предпринимали попытки развернуть течение поединка вспять. Однако забить хотя бы один мяч, тем самым возродив интригу, не сумели. И, как следствие, потерпели в АПЛ седьмое поражение кряду

Что же касается «Вулверхэмптона», его беспроигрышная серия теперь достигла трех матчей (две победы, одна ничья). В турнирной таблице чемпионата Англии «волки» обошли «Тоттенхэм» и вернулись на шестое место, дающее право в следующем еврокубковом сезоне выступить в Лиге Европы.

Также вчера вечером «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Эвертону» – 0:1. А «Брайтон» и «Ньюкасл» разошлись безголевым миром.

Сегодня вечером «Уотфорд» примет «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» сыграет с «Арсеналом».


Чемпионом Англии досрочно стал «Ливерпуль», на счету которого на данный момент 93 очка. Далее в группе лидеров последовательно идут «Манчестер Сити» (75), «Челси» (63), «Лестер» (62), «Манчестер Юнайтед» (62), «Вулверхэмптон» (59) и «Тоттенхэм» (58). Главные интриги заключительного отрезка чемпионата – кто финиширует на третьем, четвертом местах и кому достанется последняя путевка в ЛЕ.

Английская Премьер-лига возобновилась 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением всех мер безопасности и без зрителей на трибунах. Команды могут проводить по пять замен.
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Фото: РЕЙТЕР
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