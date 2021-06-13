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Англичане победили сборную Хорватии в матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии сломила сопротивление хорватов в игре первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу – 1:0 (это квартет «D»).


Поединок между командой Англии, которая считается одним из наиболее очевидных фаворитов Евро, и действующими вице-чемпионами мира хорватами считался одним из главных хитов первого тура. И соперники не обманули ожиданий болельщиков, подарив бескомпромиссный и во многом равный матч, судьбу победы в котором решили какие-то нюансы.


Автором единственного мяча стал Рахим Стерлинг, отличившийся на 57-й минуте.

Все попытки хорватов отыграться успехом не увенчались, так как британцы действовали в обороне почти образцово.

Стоит отметить, что Джуд Беллингем, вступивший в игру на 82-й минуте вместо капитана англичан Харри Кейна, стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. На момент дебюта Беллингему исполнилось 17 лет 349 дней – и, таким образом, он превзошел предыдущий рекорд Йетро Виллемса из Нидерландов, который появился на поле в матче Евро-2012, когда ему было 18 лет 71 день.






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Еще один матч этой группы, в котором сойдутся шотландцы и чехи, запланирован на завтра. А сегодня еще будут сыграны две встречи в группе «C»: австрийцы встретятся с командой Северной Македонии (начало в 19:00), а нидерландцы – с украинцами (22:00).

Игры форума, состоявшиеся позавчера и вчера, принесли такие результаты: Турция – Италия – 0:3, Уэльс – Швейцария – 1:1, Дания – Финляндия – 0:1, Бельгия – Россия – 3:0.

По итогам кругового турнира сборные, которые финишируют в своих группах первыми и вторыми, а также четыре лучшие команды из числа тех, что станут третьими, квалифицируются в 1/8 финала – и далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе. Чемпионат Европы проходит в 11 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье. Турнир завершится 11 июля.
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Фото: РЕЙТЕР
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