Англичане победили сборную Хорватии в матче чемпионата Европы по футболу

Поединок между командой Англии, которая считается одним из наиболее очевидных фаворитов Евро, и действующими вице-чемпионами мира хорватами считался одним из главных хитов первого тура. И соперники не обманули ожиданий болельщиков, подарив бескомпромиссный и во многом равный матч, судьбу победы в котором решили какие-то нюансы.Автором единственного мяча стал Рахим Стерлинг, отличившийся на 57-й минуте.Все попытки хорватов отыграться успехом не увенчались, так как британцы действовали в обороне почти образцово.Стоит отметить, что Джуд Беллингем, вступивший в игру на 82-й минуте вместо капитана англичан Харри Кейна, стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. На момент дебюта Беллингему исполнилось 17 лет 349 дней – и, таким образом, он превзошел предыдущий рекорд Йетро Виллемса из Нидерландов, который появился на поле в матче Евро-2012, когда ему было 18 лет 71 день.Еще один матч этой группы, в котором сойдутся шотландцы и чехи, запланирован на завтра. А сегодня еще будут сыграны две встречи в группе «C»: австрийцы встретятся с командой Северной Македонии (начало в 19:00), а нидерландцы – с украинцами (22:00).Игры форума, состоявшиеся позавчера и вчера, принесли такие результаты: Турция – Италия – 0:3, Уэльс – Швейцария – 1:1, Дания – Финляндия – 0:1, Бельгия – Россия – 3:0.По итогам кругового турнира сборные, которые финишируют в своих группах первыми и вторыми, а также четыре лучшие команды из числа тех, что станут третьими, квалифицируются в 1/8 финала – и далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе. Чемпионат Европы проходит в 11 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье. Турнир завершится 11 июля.